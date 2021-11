Karen Grassle (alias Caroline Ingalls) balance aussi sur Michael Landon: "Il parlait de sa libido pendant le tournage de la Petite maison dans la Prairie"

Vous vous souvenez sans doute avec sympathie du personnage de Caroline Ingalls dans la série "La petite maison dans la Prairie". Et bien sachez que son interprète, Karen Grassle, a décidé de publier ses mémoires et de dévoiler les coulisses de la série à succès plus de 35 ans après la fin du tournage.

Une occasion pour l'actrice américaine d'évoquer sous un autre jour son partenaire à l'écran interprété par Michael Landon qui était selon plusieurs témoins "à des années lumières du personnage qu'il interprétait à l'écran".

En effet, dans ses mémoires, l'actrice de 79 ans révèle que Michael Landon, décédé en 1991, aimait les blagues salaces et se vantait de sa "libido ravivée" après avoir commencé à prendre un supplément de pollen d'abeille.

Michael Landon entretenait une relation extraconjugale au travail

"Mike est arrivé en jubilant à la table de maquillage, vantant les avantages que le pollen d'abeille avait sur la libido des mâles vieillissants", raconte-t-elle, ajoutant que ses dires n'étaient pas les bienvenus parce qu' "elle ne voulait pas penser au pénis de son partenaire".

L'acteur semble avoir mis plusieurs de ses collègues mal à l'aise après avoir entamé une liaison extraconjugale avec Cindy Clerico, alors âgée de 18 ans, qui endossait le rôle de Cassandra Ingalls. Les deux acteurs avait plus de 20 ans d'écart d'âge.

"C'était très gênant pour nous tous. Tout le monde voyait ce qu'il se passait. Tout le monde détournait le regard", se souvient Karen Grassle.

Selon l'actrice, c'était particulièrement gênant parce que Michael Landon était marié à Marjorie Lynn Noe, qu'il avait épousée plus d'une décennie auparavant et qui venait souvent sur les plateaux du tournage.

Et Grassle de développer: "J'ai connu son épouse. J'avais été invitée chez eux. Elle avait été si gentille avec moi, et je pensais à ses enfants – il en avait trois très jeunes à la maison…"

Finalement, cet écart de conduite dans le mariage de Michael Landon avait fait les gros titres des journaux.

La star Melissa Gilbert avait également évoqué dans ses mémoires cette épisode dans la vie de Michael Landon: "Ma mère m'a annoncé la nouvelle de leur séparation en m'expliquant que "Tante Lynn avait jeté une bouteille de vodka à la tête de Mike".

Karen Grassle partage d'autres révélations dans ses mémoires, notamment celle que Landon pouvait être assez cruel avec elle.

Bien qu'elle souligne son talent et qu'elle comprenait le stress qu'il portait sur ses épaules de vouloir perpétrer le succès de sa série, elle pense que cette pression ne constituait pas une excuse valable à certains de ses comportements.

Une demande d'augmentation salariale qui est mal passée

Après la première saison de la série, Karen Grassle, qui était payée de 2.000 à 4.000 dollars par semaine au sommet de sa gloire, a demandé une augmentation salariale pour entamer la deuxième saison.

Une demande refusée catégoriquement par Michael Landon, qui a justifié cette réponse négative de manière assez brusque. "Il m'a dit qu'en réalité, je devrais gagner autant que les enfants acteurs et a insisté sur le fait que je n'étais pas aussi populaire que je croyais".

"Je me suis sentie insultée en tant que co-vedette d'une série à succès", a-t-elle écrit. "Je ne voulais arnaquer personne, mais je m'attendais à un salaire équitable."

Après cela, a-t-elle dit, "Michael Landon a commencé à couper ses scènes et à la laisser complètement en dehors des intrigues". Une punition pour avoir osé demander une augmentation relatée par le Daily Mail.