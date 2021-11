"C’était du sexe non consensuel": Emily Ratajkowski raconte sa première expérience sexuelle avec un garçon

La mannequin américaine Emily Ratajkowski vient de sortir un livre, ce mardi 9 novembre. Dans "My Body", elle aborde différentes choses, dont notamment sa première expérience sexuelle avec un garçon. Un événement survenu lorsqu’elle avait 15 ans mais qui l’a marqué à vie en raison du caractère non consenti de ces rapports.

Ce mardi 9 novembre, l’actrice et mannequin américaine Emily Ratajkowky a annoncé la sortie de "My Body", un livre sur lequel elle a travaillé durant plus d’un an. Elle a commencé à l’écrire en mai 2020, lorsqu’elle était enceinte de son fils, Sylvester-Apollo. "J'ai écrit ce livre pour mieux comprendre les expériences qui ont influencé mes croyances et ma politique", a écrit la jeune femme sur les réseaux sociaux.

Dans "My Body", Emily Ratajkowski partage énormément de choses sur sa vie et ses expériences personnelles. "Certaines des conversations les plus précieuses, les plus perspicaces et les plus ouvertes que j'ai eues ont eu lieu avec mes amies proches. J'ai essayé de puiser dans la vulnérabilité que j'ai ressenti dans ces moments pour écrire ces essais", dit-elle. Elle aborde également des thématiques qui lui tiennent à cœur comme "l’exploration personnelle du féminisme, la sexualité, le pouvoir, la manière des hommes de traiter les femmes et de la manière qu’ont les femmes d’accepter ce traitement."

C'était du sexe non consensuel. J'étais si jeune. Je n'avais même pas fait l'amour avant

La jeune femme revient notamment sur sa première relation sexuelle avec un garçon. Elle était âgée de 15 ans et les choses ne se sont pas vraiment passées comme elle l’imaginait… "C'était du sexe non consensuel. J'étais si jeune. Je n'avais même pas fait l'amour avant. Je connais tant de jeunes femmes qui, lors de leurs premières expériences sexuelles précoces, frisent le non consensuel", a-t-elle livré à The Times dans une interview.

Dans son livre, Emily Ratajkowski écrit : "J'aurais aimé que quelqu'un m'explique que je ne lui dois rien. Pourquoi mon moi de 15 ans n'a-t-il pas crié de toutes ses forces ? Qui m'avait appris à ne pas crier ? Je me détestais... Je n'ai dit à personne ce qui s'était passé ce week-end avec Owen. C'est le début de la façon dont tu oublies."

Tout ce qu’elle espère avec "My Body", c’est que les gens liront son livre jusqu’au bout pour se faire leur propre opinion d’elle, en comprenant son histoire à travers ses propres mots.