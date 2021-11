Sylvester Stallone révèle qu'il a failli mourir pendant la scène de combat de "Rocky IV" (vidéo)

L'acteur Sylvester Stallone a eu peur de mourir pendant le tournage de "Rocky IV", relate le site 45 Secondes. Il s'agissait d'une scène de combat entre Rocky Balboa et Ivan Drago, incarné par l'acteur Dolph Lundgren. Les acteurs jouaient le rôle de boxeurs adverses dans le quatrième film de la saga, sorti en 1985.

Le comédien de 75 ans est revenu sur ce moment dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, The Making of Rocky vs. Drago by Sylvester Stallone.

"La première chose que nous avons tournée était mon entrée, son entrée et les présentations, puis je me suis blessé pendant le combat et j'ai dû être transporté par avion en soins intensifs du Canada à la Californie", a déclaré l'acteur de "The Expendables".

Il a poursuivi : "Il m'a pulvérisé. Je ne l'ai pas ressenti sur le moment, mais plus tard dans la nuit, mon cœur a commencé à gonfler. Ma pression sanguine est montée à 260 et j'allais parler aux anges, la prochaine chose que je sais, c'est que je suis dans ce vol d'urgence à basse altitude."

"Je suis aux soins intensifs entouré de religieuses et après ça, j'ai dû retourner terminer le combat", a-t-il ajouté.

Stallone a ensuite expliqué qu'il était resté quatre jours aux soins intensifs avant de revenir pour filmer le reste de la scène de combat finale, ajoutant que le puissant coup porté par Lundgren à la poitrine est "ce qui se trouve dans le film original".