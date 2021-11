Le Prince George a mangé une fourmi vivante avec l'aventurier Bear Grylls

Le prince George a mangé une fourmi vivante lors d'une rencontre avec l'aventurier Bear Grylls. Le fils de 8 ans de Kate et William, troisième dans la ligne de succession au trône britannique, a croisé l'homme de 47 ans pour la première fois lors de la régate inaugurale de la King's Cup sur l'île de Wight en 2019. L'aventurier a expliqué ce moment sur le plateau de "Good Morning Britain".

À l'époque, Grylls avait participé à la course de régate et avait remporté la victoire. Sur place, la grand-mère de George, Carole Middleton, organisatrice de l'événement, a présenté Bear Grylls au jeune prince.

"Le prince George était là et, alors que nous étions en train de bavarder, un flot de fourmis a traversé ses pieds", se souvient Grylls, 47 ans. "Lui et moi les avons regardées, il m'a regardé avec ses grands yeux étonnés, et j'ai dit : "Allez, il faut en manger une. Et il a dit, 'Oh, vraiment?'. Et nous avons mangé."

Grylls a déclaré avoir été impressionné par la bravoure du grand frère de Charlotte, 6 ans, et Louis, 3 ans, mais aussi par son goût pour l'aventure et les insectes.

"C'était un privilège de donner au futur roi sa première fourmi (...) Ses yeux se sont illuminés, comme c'est le cas pour toute personne lorsqu'elle est dans la nature et qu'elle affronte quelques peurs et les surmonte, alors tant mieux pour lui. Quel petit héros"

Lors de son discours de remerciement suite à sa victoire, l'aventurier avait dit au Prince George: "Tu as mangé ta première fourmi aujourd'hui. C'est un grand moment. Bien joué, toi".