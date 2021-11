Jerry Douglas, acteur des "Feux de l'amour", est décédé

Jerry Douglas, l'acteur connu pour son rôle du patriarche John Abbott dans la série télévisée "Les Feux de l'Amour", est décédé le 9 novembre à Los Angeles après une brève maladie. Il avait 88 ans.



Pendant plus de 30 ans, Douglas a été un pilier de la série dans le rôle du magnat des cosmétiques et pilier de la ville fictive de Genoa City. Douglas a joué dans les Feux de l'Amour de 1982 à 2006.



Sa vie



Né le 12 novembre 1932 à Chelsea, dans le Massachusetts, Jerry Douglas a été quarterback à l'Université Brandeis, où il a obtenu un diplôme en économie. Après l'université, il s'est lancé dans le métier d'acteur, étudiant avec les célèbres professeurs Uta Hagen à New York et Jeff Corey à Los Angeles.



Ses rôles et passions



Il a également accumulé des dizaines de rôles à la télévision et de seconds rôles au cinéma au cours de sa longue carrière, allant de "The Bionic Woman", "Barnaby Jones" et "The Streets of San Francisco" à "Arrested Development", "Cold Case" et "Melrose Place". Douglas a commencé à faire des apparitions à la télévision au début des années 1960 dans des séries telles que "The Untouchables" et "The Donna Reed Show".



Il a également joué dans les séries "The Rockford Files", "Gunsmoke", "Combat", "Bonanza", "Land of the Giants", "Ironside", "Mannix", "Mission : Impossible", "The F.B.I.", "The Rookies", "S.W.A.T." et "Quincy". Au cinéma, il a joué dans "JFK" d'Oliver Stone, "Avalanche", "The Godson", "Head Over Spurs in Love" et "Mommie Dearest".



Il est également apparu sur scène en tant qu'acteur et chanteur. En 2005, il a enregistré l'album pop "The Best is Yet to Come". Douglas était également scénariste et dramaturge. Il a également été un golfeur de longue date et un lecteur passionné.