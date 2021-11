"Je rentrais le bâtonnet dans le trou": la finte SALACE de Thomas amuse beaucoup les prétendants de Valentine dans l'Amour est dans le pré (vidéo)

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.



Valentine a accueilli ses prétendants dans son exploitation. Elle a passé du temps avec Thomas qui l'a aidé à faire des glaces. Après ce moment à deux, ils ont rejoint les autres candidats Dino et Thomas. Ensuite, Valentine leur a fait essuyer des chaises dans le jardin. Cette tâche a permis aux trois hommes d'échanger quelques mots sur leurs activités de la journée. "Elle moulait et je mettais des petits bâtonnets. Je rentrais le bâtonnet dans le trou", lâché Thomas après avoir fait des glaces avec la jeune femme célibataire. Les deux autres prétendants ont visiblement été très amusés par cette finte. "On parle bien des glaces hein?", a lancé l'un des deux hommes.