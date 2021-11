L'Amour est dans le pré: Marine débarque chez Jean 2 jours après les autres prétendantes, son arrivée perturbe tout le monde (vidéo)

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.



Jean a accueilli ses prétendantes dans son exploitation à Ouffet. Il a pu apprendre à connaître Laura et Christine. Mais Marine n'a pas pu être avec eux durant les premiers jours à cause d'obligations professionnelles. Jean, qui avait eu un vrai coup de coeur pour sa lettre, a regretté de ne pas pouvoir passer du temps avec elle.



Au moment de son arrivée, il lui a fait comprendre qu'il était difficile pour lui de faire un choix alors qu'elle était absente.



Une situation également perturbante pour Laura et Christine. "Elle est venue très peu", a dit Christine. "Presque en coup de vent", a répondu Laura.



"On ne sait pas où il en est avec elle, on se demande ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va préférer la prendre pour mieux la connaître? Ou pas parce qu'il ne la connaît pas?", a ajouté Christine.

Jean a décidé de poursuivre l'aventure avec Christine et... Marine, qu'il ne connait pas encore.