Claude (Koh-Lanta) partage une adorable photo de lui avec ses fils: ses fans fondent

En course pour la 3e fois dans Koh-Lanta, Claude Dartois fait partie des chouchous des téléspectateurs. Il n'a jamais gagné mais son caractère plait à de nombreux fans de l'émission qui espèrent que cette édition des légendes se soldera par sa victoire.

Et même s'il adore l'aventure, Claude est aussi un père de famille. Il vit avec son épouse et leurs deux enfants : Andréa, 6 ans, et Marceau, 2 ans.

Et comme de nombreux papas, l'aventurier passe ses dimanches en famille. Ce 14 novembre 2021, il a posté une photo de lui serrant contre lui ses deux garçons. "La vie, la vraie...", a-t-il écrit en légende.

Et ses quelques 700.000 abonnés ont fondu face à ce cliché. "Vous êtes trop beaux", "Rien de tel que l'amour de nos enfants", "Trop adorable", peut-on lire en commentaires. Ou encore : "L'amour le vrai d'un père et ses fils", "Trop choux magnifique petite famille".