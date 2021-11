Adele se livre À CŒUR OUVERT à Oprah Winfrey sur son douloureux divorce et son nouvel amoureux

Dimanche, la chanteuse Adele, qui revient avec un nouvel album, s'est confiée lors d'un entretien de deux heures avec Oprah Winfrey sur CBS.

Elle a notamment expliqué comment sa vie sentimentale l'avait inspirée pour créer un de ses titres : Hold on.

Cela signifie "Tiens le coup" et c'est ce que ses amis lui disaient de faire lors de son divorce de Simon Konecki, avec qui elle. "C'était juste épuisant de tenter d'aller de l'avant. Le divorce, c'est toute une procédure. C'est le fait d'être tout à coup un parent célibataire, de ne plus voir son enfant chaque jour... ce n'était pas vraiment ce que j'avais planifié quand je suis devenue maman", a-t-elle expliqué.

Traverser cette période difficile a été une vraie épreuve pour la chanteuse. "C'était le début d'une période très solitaire, et je ne savais pas vraiment comment m'en sortir. Quand j'ai écrit cette chanson, c'était une petite ode à moi-même, à mon ancien moi-même. C'était une manière de dire que j'étais toujours là", a-t-elle encore expliqué.

D'après Oprah Winfrey, ce témoignage devrait permettre à certaines femmes qui connaissent un divorce de se sentir "libérées". "Je n’ai pas encore totalement surmonté le fait que j’ai choisi de démanteler la vie de mon enfant pour la mienne - cela me met très mal à l’aise", a expliqué Adele, qui espère que son fils comprendra son choix difficile lorsqu'il sera plus grand.

Suite à cette séparation, la chanteuse a perdu beaucoup de poids : près de 45 kilos en moins de 3 ans. Elle a souffert de "crises d’angoisses terriblement terrifiantes" et le sport lui a permis de retrouver le calme et le contrôle.

Son nouvel amour

Aujourd'hui, Adele a retrouvé la sérénité, mais aussi l'amour dans les bras de Rich Paul, agent de LeBron James et autres stars du basket. "Il est tellement drôle. Non, il est hilarant. Et très intelligent. (...) C’est assez incroyable de le regarder faire ce qu’il fait", a-telle lancé à son propos.

Et cette relation lui fait se sentir mieux : "J’ai appris à m’aimer et ça m’a ouverte à l’idée d’aimer et d’être aimée par quelqu’un d’autre", a conclu Adele.