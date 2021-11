Axelle Red: "On a offert une souris morte à ma grand-mère pour Noël"

Noël est dans plus d’un mois mais l’ambiance était déjà un peu de la partie ce lundi sur le plateau du RTL INFO 13h. La chanteuse Axelle Red se lance dans une tournée de Noël. Des concerts seront donnés dans plusieurs villes belges. Axelle Red était venue en parler et en a profité pour livrer quelques anecdotes de son enfance.

"Very Special Christmas", c’est le nom de la tournée de Noël dans laquelle s’est lancée Axelle Red. Namur, Liège, Bruxelles… la chanteuse fera escale dans sept grandes villes belges pour proposer des chants de Noël revisités.

En grande fan de musiques de Noël, c’était évident pour Axelle Red de faire une tournée comme celle qu’elle prépare. "Tout ce qui est Noël, j’adore… Tout ce qui kitsch", explique la chanteuse. Ses reprises ont été imaginées dans un style "soul", afin de coller au mieux à son répertoire musical. "Quand j’allais choisir les chansons, je me disais qu’il fallait que je donne des versions qui ressemblent à ce que je fais avec mes propres chansons. Il y a une petite touche soul, j’ai essayé d’avoir ma touche", confie-t-elle.

"Santa Claus Is Coming to Town" – comprenez "Père Noël est en train d’arriver en ville" - c’est l’une des chansons reprises par la chanteuse. Parlant de ce titre, Axelle Red a d’ailleurs profité de sa présence sur le plateau du RTL INFO 13h pour livrer quelques anecdotes de son enfance. "On dit que Saint-Nicolas va arriver dans la ville, on dit qu’il voit tout ce que tu fais, il sait si tu as été sage ou pas… Et moi, quand j’étais enfant, j’avais peur de ça. Je me disais qu’il me voyait dans mon bain donc je prenais mon bain en maillot", lance la chanteuse.

La période de Noël représente beaucoup pour Axelle Red : le partage, la féérie, les lumières… Mais aussi des moments de douceurs. Là encore, les anecdotes ne manquent pas : entre blagues et cadeaux, la chanteuse nous raconte une autre histoire drôle de son enfance. "Avec mes cousins, on faisait des listes de ce qu’on voulait avoir mais comme on n’avait pas d’argent en tant qu’enfant, on fabriquait aussi des cadeaux. C’était des cadeaux pour faire des farces", se souvient-elle. "Je ne sais pas comment on a eu cette mauvaise idée mais ma grand-mère avait énormément peur des souris alors on a emballé une souris morte", poursuit-elle en rigolant.

Heureusement, sa tournée de Noël ne sera pas dans le même esprit que cette mauvaise blague. Axelle Red envisage une vraie immersion pour le public avec des décorations sur scène, des vêtements différents pour chaque concert et des histoires et anecdotes entre chaque chanson… "Je vais m’amuser à mort (…) Ce sera un vrai ‘Christmas show’", promet la chanteuse.