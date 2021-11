Le Meilleur Pâtissier: qui est éliminé cette semaine? (vidéo)

Ce soir, nos mordus de pâtisserie sont passés du rêve au cauchemar, pour une semaine placée sous le signe de l'horreur.



Pour la première étape de leur voyage en Transylvanie, nos dix candidats ont relevé un défi de taille : extraire le meilleur de l'orange sanguine et l'intégrer dans un dessert aussi gourmand que terrifiant.



Le voyage dans le royaume obscur de Dracula s'est poursuivi pour les candidats qui ont dû réaliser un "Vampirul Liliac", soit en roumain le "vampire chauve-souris". Composé de meringue et d'un étonnant insert framboise-betterave emprisonnés dans une mousse vanille, ce gâteau au visuel enfantin cache en réalité un entremets truffé de difficultés techniques.



Enfin, dans l'épreuve créative, nos pâtissiers amateurs ont dévoilé leur côté sombre à notre jury et réalisé des gâteaux riches en hémoglobine.



Alors lequel de nos effroyables pâtissiers a gardé son sang-froid et décroché le tablier bleu ? Mohamed, sacré pâtissier de la semaine.



Mais Nicolas, quant à lui, n'est parvenu à se tirer d'affaire. Il a quitté la compétition à l'issue de cette sixième semaine.