Britney Spears révèle avoir bu son premier verre de champagne après 14 ans de sobriété

Britney Spears a révélé à ses abonnés sur Instagram qu'elle avait apprécié boire son "premier verre de champagne" en près de 14 ans lors d'un dîner célébrant sa liberté retrouvée dans un restaurant chic à West Hollywood dimanche. La pop star de 39 ans a posté une publication sur Instagram révélant son premier week-end "incroyable" en tant que femme libre après la fin de sa tutelle décidée le 12 novembre.

La chanteuse de Toxic était devenue sobre pour la première fois en 2007 à la suite de sa dépression nerveuse. Elle s'est abstenue de boire de l'alcool pendant des années alors qu' elle était soumise à des directives strictes.

Britney Spears a tenu à partager avec ses 36,3 millions d'abonnés la manière avec laquelle elle avait célébré sa liberté retrouvée.

"Quel week-end incroyable… J'avais l'impression d'être sur un petit tout le temps !!! En fait, j'ai eu ma première coupe de champagne dans le plus beau restaurant que j'ai jamais vu hier soir !!!!", a-t-elle écrit dans un extrait.

Et de révéler "qu'elle célébrerait sa liberté et son anniversaire au cours des deux prochains mois", et a déclaré qu'après avoir été emprisonnée sous tutelle pendant 13 ans, elle avait "a attendu assez longtemps".

Son fiancé Sam Asghari a également partagé des images d'eux deux en chemin vers le restaurant hier soir. L'établissement a également partagé sur Instagram une photo de la visite de la star, écrivant que c'était "un honneur, un privilège d'avoir la reine parmi nous".

Britney Spears a connu une période sombre dans sa vie en 2007, avant d'être mise sous tutelle. Elle abusait de drogues et d'alcool et a perdu la garde de ses deux fils qu'elle a eux avec son ex-mari Kevin Federline.