Une Américaine découvre que son mari la trompe en changeant le lange du bébé de sa meilleure amie

Une femme qui a aidé sa meilleure amie à accoucher a découvert quelques semaines plus tard que son propre mari était le père du bébé qu'elle avait aidé à accoucher, révèle ce matin le Daily Mail.

Hailey Custer, 28 ans, de Wickenburg, Arizona, a expliqué avoir eu le cœur brisé après avoir découvert d'une manière inattendue que son mari depuis six ans, Travis Bowling, 36 ans, l'avait trompée avec sa meilleure amie.

La mère de quatre enfants a participé à l'accouchement de sa meilleure amie, l'a soutenue et a découvert les infidélités de son mari d'une manière assez inattendue. En changeant le lange du bébé, elle a repéré une anomalie congénitale sur le cou du bébé identique à celle de son mari.

"Nous venions de rentrer de l'hôpital et je changeais le bébé quand elle a tourné le cou, l'anomalie congénitale est apparue. Quand ils sont bébés, c'est vraiment difficile à voir, et je ne le cherchais pas. Je l'ai sentie et , ce choc m'a submergée. Mon amie se tenait à côté de moi, je l'ai regardée et vous pouviez simplement le voir. Elle n'a rien pu dire, elle a juste baissé la tête et a regardé par terre, et j'ai su", raconte la mère de 4 enfants.

Elle raconte aussi avoir quitté son mari, mais lui avoir pardonné pour le bien de leurs enfants.

Après avoir confronté sa meilleure amie et son mari, ses soupçons ont été confirmés. Depuis qu'elle a eu ces soupçons, elle estime que 30 femmes sont sorties avec son mari le temps de leur mariage. Et de déclarer: "J'étais très naïve donc je ne pensais pas que c'était possible de faire ça".