"J’ai piégé les médias": Rémi Gaillard dévoile son dernier canular sur les Ovnis (vidéo)

Rémi Gaillard se félicite d’avoir "piégé les médias". Pour ce faire, le Youtubeur montpelliérain a mis en scène une fausse invasion d’Ovnis dans la région d’Occitanie, dans le Sud de la France (voir la vidéo ci-dessous). Ses complices Loic Spadafora, fondateur de Météo Gard-Hérault — un compte Twitter dédié aux prévisions et phénomènes météorologiques — et une certaine Marie Sanchez, éleveuse de chevaux dans l’Hérault, ont répondu le plus sérieusement du monde aux questions des journalistes de TF1 concernant la présence d'Ovnis.



"Un Ovni a-t-il été observé dans le ciel d’Occitanie ?", interroge dans son lancement la présentatrice Marie-Sophie Lacarrau. Et d’ajouter, comme pour justifier un tel sujet : "De nombreux témoins publient des photos et vidéos assez surprenantes". D’emblée, la journaliste donne le ton du reportage : "Si ce sont bien des Martiens, la région semble leur plaire…" Et Marie-Sophie Lacarrau de clore sur une note sarcastique : "Je note que nos correspondants ont beaucoup d’imagination…"

Certains autres médias ont également évoqué cette fausse information sur le mode interrogatif, comme Paris Match ou Midi Libre. "Tous les médias en ont parlé", affirme pour sa part Rémi Gaillard dans sa vidéo du 13 novembre révélant son canular. Et l’humoriste d’expliquer sa démarche : "Souvent vous faites croire n’importe quoi aux gens. Et là je me suis dit ‘eh bien c’est à mon tour’". Le Montpelliérain compare sa farce au célèbre canular radiophonique d’Orson Welles en 1938 : sur les ondes de CBS, l’écrivain avait raconté le débarquement des extra-terrestres en s'inspirant du livre "la Guerre des mondes" de H. G. Wells.