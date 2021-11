Le prince Charles visite le Jourdain: il va ramener de l'eau bénite pour les futurs baptêmes royaux (dont celui de Lilibet?)

Le prince de Galles, 73 ans, et la duchesse de Cornouailles, 74 ans, effectuent une visite éclair au Moyen-Orient où ils ont rencontré le roi Abdallah de Jordanie et la reine Rania.

L'héritier du trône et son épouse ont eu ce mardi l'honneur de tremper leurs doigts dans l'eau bénite du fleuve du Jourdain, là où Jésus a, selon les écrits bibliques, été baptisé.

Selon le Daily Mail, le prince de Galles aurait demandé d'en ramener quelques bouteilles au Royaume-Uni pour les futurs baptêmes royaux. Que le Prince émette cette demande est un fait unique.

Interrogé à ce sujet, Rustom Mkhjian, le directeur général du site a déclaré au Daily Mail: "Les gens de l'ambassade ont demandé quelques dizaines de bouteilles d'eau bénite et nous leur en avons fournies. Ils ne savaient pas exactement pour qui elles seraient utilisées. Je ne savais pas et je ne voulais pas demander. Mais ils ont dit que nous voulions que les enfants soient baptisés plus tard. Il a été question de futurs baptêmes, oui."

Parmi les autres enfants de la famille royale qui doivent encore être baptisés, se trouvent la nouvelle fille de la princesse Beatrice, Sienna Elizabeth et Lilibet, la fille du prince Harry et de Meghan Markle.

Bien que son frère aîné, Archie, ait été baptisé lors d'une cérémonie secrète au château de Windsor avec de l'eau du Jourdain, on ne sait pas quand ni où la nouvelle fille du duc et de la duchesse de Sussex, née le 4 juin dernier, sera baptisée.

En octobre, un porte-parole de Harry et Meghan a déclaré que rien n'avait été finalisé, malgré les spéculations selon lesquelles les Sussex pourraient retourner au Royaume-Uni pour un éventuel baptême et présenter Lilibet à sa famille pour la première fois.

M. Mkhjian a déclaré que l'eau durerait indéfiniment, ajoutant fièrement: "C'est de l'eau pure provenant de l'endroit où Jésus a été baptisé. Elle est sainte et bénite depuis cet endroit particulier du royaume hachémite de Jordanie.'

Selon le Daily Mail, il est peu probable que le prince Charles ait déjà rencontré sa dernière petite-fille âgée de 5 mois.