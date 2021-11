Ces deux meilleures amies depuis le lycée célèbrent 40 ans après leur rencontre le mariage de leurs enfants

C'est une histoire d'amour digne d'un film de Noël. Ruth Cohen, 54 ans, et Shery Rosenstein, 55 ans se sont rencontrées au lycée en Californie il y a 40 ans et sont devenues les meilleures amies. Après avoir été diplômées, les deux jeunes femmes prennent des chemins différents mais restent en contact.

En 1994, les deux amies tombent enceintes en même temps et partagent par le plus grand des hasards la même date prévue d'accouchement en juin 1995. Alors que la petite Maddie naît un mois avant terme, le petit Adam voit le jour en juillet de cette année-là.

Et puis au fil des années, les visites entre les deux meilleurs amies se poursuivent. Alors qu'Adam et Madeline sont élevés loin l'un de l'autre, lui à New York et elle dans l'état du Colorado, leurs mères continuent de se rendre visite occasionnellement et entre leurs enfants, c'est plutôt l'entente.

Les enfants jouent des heures ensemble, sont pris en photo sur un banc de San Francisco alors qu'ils sont âgés de 5 ans. Une amitié entre les deux enfants se tisse et se transforme en amour à la fin de l'adolescence. Adam et Maddie n'hésitent plus à traverser le pays pour se rejoindre.

"Nous ne les avons jamais poussés l'un vers l'autre", tiennent à rappeler Ruth et Shery au magazine People avec lequel elle ont décidé de partager leur histoire hors du commun.

Mais voilà, 26 ans après leur année de naissance, Madeline Cohen et Adam Rosenstein se sont mariés dans le Colorado le 24 octobre entourés de leurs familles.





Sa demande en mariage, Adam l'a faite sur le banc de San Francisco où ils ont été photographiés ensemble.



(c)FACEBOOK

Ruth et Shery sont désormais prête à partager les mêmes petits-enfants.