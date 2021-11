Entre Shawn Mendes et Camila Cabello, c'est fini!

L'artiste canadien de 23 ans a révélé la nouvelle sur Instagram, écrivant que lui et la chanteuse de 24 ans avaient "décidé de mettre fin à notre relation amoureuse". Et de poursuivre: "Mais notre amour les uns pour les autres en tant qu'humains est plus fort que jamais. Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons d'être les meilleurs amis. Nous apprécions votre soutien depuis le début et à l'avenir", a écrit Mendes, concluant le message avec son nom et celui de Camila.

Cabello a également partagé la même déclaration sur son compte Instagram respectif.