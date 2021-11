Kelsey et Jacob, infirmiers, se sont rencontrés aux urgences pendant la pandémie: il la surprend sur le toit de l’hôpital (vidéo)

Un infirmier et une infirmière des urgences de Géorgie, qui se sont rencontrées pendant la pandémie, sont maintenant fiancés - et tout s'est passé sur le toit de l'hôpital où ils sont tombés amoureux.



Kelsey, une infirmière américaine, a rencontré son petit ami, Jacob Young, l'année dernière alors qu'elle travaillait pour l'hôpital Wellstar Kennestone à Marietta, en Géorgie.



Le 15 octobre, Kelsey Dunlap, infirmière dans l’état de Georgie, allait chercher un autre patient sur

l'héliport. "Mais l’amour de ma vie est arrivé en hélicoptère, s'est agenouillé et a fait de moi la fille la plus chanceuse de la planète", raconte la jeune femme dans une publication sur Facebook.



Elle a posté une vidéo sur Facebook qui la montre en train de pousser une civière jusqu'à l'hélicoptère AirLife qui se prépare à aller chercher un patient. Lorsqu'elle atteint la porte de l'hélicoptère, Jacob fait le tour et s'approche d’elle avec une bague.



"Je n'ai pas compris ce qui se passait jusqu'à ce qu'il mette un genou à terre et que le déclic se produise", se souvient la jeune femme. "Je 'me suis dit: ‘Oh mon dieu, il me demande de l'épouser'."





"J'étais sous le choc complet et total", s'est-elle souvenue. "Je ne suis pas une fille facile à surprendre, mais il a réussi à le faire", raconte-t-elle à CNN.



Jacob a expliqué que la proposition n'a pas été facile à mettre en œuvre. "Il a fallu environ trois autres infirmières, deux ou trois personnes de mon équipe de direction pour mettre au point tout ce stratagème, mentir, la faire monter dans l'hélicoptère au moment exact de ce que je pensais être l'idée parfaite pour nous", raconte le jeune homme à CNN.



Il a pensé à l'année écoulée, expliquant combien elle a été difficile pour les travailleurs de la santé. "Ces deux dernières années ont été très difficiles pour tout le monde dans le secteur des soins de santé, mais je suis tellement chanceux d'avoir ma meilleure amie au travail avec moi tous les jours", a-t-il ajouté à CNN.