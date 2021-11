"J’ai été témoin": Alix (les Marseillais) accuse un candidat de téléréalité d’agression sexuelle sur mineure (vidéos)

Alix Desmoineaux était invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste mardi. La candidate de télé-réalité a accusé un candidat de téléréalité d’agression sexuelle sur mineure. Selon l’ex-candidate des "Marseillais" et des "Princes et Princesses de l’Amour", l’homme aurait agressé sexuellement une fille de 16 ans. Elle va plus loin dans ses accusations et parle d’une vidéo qui existerait et qui prouverait ses dires. Des images qui, selon elle, circuleraient depuis des années dans le milieu.

"Ce n’est pas parce qu’on est connu est qu’on a une pastille bleue sur Instagram que tout est permis", dit-elle sur le plateau de TPMP.

Elle aurait vu la vidéo pendant qu’elle faisait la promotion de la saison des "Marseillais VS Le Reste du Monde” à Faro.

"On attrape la jeune fille par les cheveux, elle ne veut pas, elle dit non, on essaye de lui demander des faveurs, elle refuse, elle pleure",raconte Alix. "Je ne connais pas la personne, mais quand je vois un truc comme ça, je pense que n’importe qui voit la vidéo ne peut pas rester sans rien faire. Elle hurle, il y a du son... Ça dure 1min30, elle pleure, elle supplie”.

Alix n’a pas donné l’identité de la personne qu’elle accuse. Mais Illan a réagi sur les réseaux sociaux, persuadé que c'est lui qu'elle accuse. Ses propos ont été relayés par Sept sur Sept.



"Alix fait exprès de ne pas dire mon nom (...) mais elle parle très clairement de moi. Quand son interview est sortie, un blogueur m’a accusé en disant que c’était moi la personne dont Alix parle et plusieurs personnes sont venues me poser la question en message privé. J’ai commencé à me faire insulter, recevoir des menaces de mort”, dit-il en story Instagram.



"Évidemment, tout ce qu’elle dit est totalement faux, c’est de la diffamation et des accusations calomnieuses", poursuit-il. "Sachez que j'irai jusqu’au bout, je ne vais pas me laisser faire. J’ai toujours assumé mes actes, mais cette situation est inadmissible. On porte des accusations très graves à mon encontre sans aucun fondement!".

Illan a été invité sur le plateau de Touche pas à mon poste. Selon lui, la vidéo dont elle parle "n'existe pas".

Alix se dit prête à témoigner devant la police. Elle affirme avoir été menacée depuis qu’elle en parle. "J’ai reçu des menaces anonymes aussi qui pensent que j’incrimine quelqu’un directement. Il ne me semble pas avoir donné de nom à aucun moment, donc je ne vois pas de quoi on m’accuse". La jeune femme poursuit en disant qu’elle transmettra les captures d'écran de ces messages à la police.