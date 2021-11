 Malgré l'apparition de Meghan Markle à la télévision américaine, Kate et William apparaissent détendus lors d'une sortie ultra glamour à Londres (photos)

Détendus et souriants, le prince William et son épouse Kate, ont assisté ce jeudi soir au Royal Variety Performance, un spectacle rassemblant les plus grands artistes du Royaume-Uni, généralement diffusé pendant la période des fêtes de fin d'année.

Le prince Charles et Camilla effectuant une visite au Moyen-Orient, William et Kate étaient les seuls membres de la famille royale à avoir fait le déplacement. Pour cette occasion très glamour, Kate avait enfilé une superbe robe verte ornée de sequins, tandis que William portait une veste de smoking bleu en velours avec un pantalon noir et un nœud de papillon. La robe portée par Kate était une création qu'elle avait déjà portée en 2019.

Au balcon, se trouvait également la famille de Kate Middleton, dont le père et la mère, Michael et Carole, et le frère de la duchesse, James avec sa nouvelle épouse, la Française Alyzée Thévenet.

Cette sortie des Cambridges coïncidait avec la diffusion de l'interview de Meghan Markle avec l'animatrice américaine de télévision Ellen DeGeneres.

La duchesse de Sussex, 40 ans, n'a pas fait de nouvelle révélation choquante sur sa belle-famille mais elle a été filmée en train de participer à une caméra-cachée et s'est étendue très souriante sur les détails du début de sa relation avec le prince Harry.