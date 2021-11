Elle gagne des sommes folles grâce à sa beauté mais décide de tourner la page: "Je suis tellement plus qu’un corps"

Mia Francis gagnait des milliers d’euros grâce à OnlyFans. Mais elle se tourne désormais vers d’autres plateformes, estimant qu’OnlyFans donne une mauvaise image de la femme.

Mia Francis, 26 ans, de Miami, quitte OnlyFans — une plate-forme connue pour les contenus érotiques et pornographiques publiés par ses usagers contre rémunération. Elle veut pouvoir prouver qu’elle est beaucoup plus que son apparence agréable, relate le Mirror.

"J’étais sur OnlyFans pendant deux ans et demi. Ça allait mais les gens ne me prenaient pas sérieusement", raconte Mia. "Ils supposaient que j’étais de la m**** à cause du type de photos et de vidéos que je publiais".



"J’étais chaque jour inondée de messages de trolls sur Instagram, m’insultant, ou déclarant que mon père devait avoir honte de moi", poursuit-elle. "Être sur OnlyFans et associée à ce genre de nudité explicite, même si vous ne le faites pas moi-même, donne aux utilisateurs une mauvaise réputation". Et la jeune femme de souligner : "Je suis tellement plus qu’un corps".

Elle a désormais rejoint la plateforme Honeydrip.com, concurrente d’OnlyFans. Mia Francis redoutait un manque à gagner avec ce changement mais elle affirme toucher… 10.000 dollars par jour.