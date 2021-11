L’idylle entre Camila Cabello et Shawn Mendes prend fin

Les fans Shawn Mendes et Camila Cabello vont être tristes d’apprendre que les deux artistes ont décidé de mettre fin à leur relation amoureuse. Ils ont annoncé leur séparation dans un message commun.



"Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l’un pour l’autre en tant qu’humains est plus fort que jamais. Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et nous continuerons d’être meilleurs amis. Nous apprécions tellement notre soutien depuis le début et à l’avenir", peut-on lire dans la story Instagram des deux chanteurs.



Leur rupture a étonné tous les fans puisque Camila Cabello et Shawn Mendes ont récemment été aperçus en train de s’embrasser sur une plage à Miami. Ensemble depuis l'été 2019, les deux chanteurs formaient l’un des couples les plus glamours d’Hollywood.