Un chirurgien de 45 ans meurt du Coronavirus après avoir soigné plus de 250.000 patients tout au long de sa carrière

Le docteur Irfan Halim était un mari dévoué et un père aimant pour ses quatre enfants. Il s’est malheureusement éteint la semaine passée, après s’être battu durant plus de deux mois contre le coronavirus, rapporte le tabloïd anglais Daily Mail. Lors de ses derniers moments, sa femme, Saila Halim, était auprès de lui. Elle lui a chuchoté des prières et lui a déclaré tout son amour. De plus, dans une publication, la jeune femme le remerciait pour ces 15 magnifiques années de mariage.



Au plus fort de la pandémie, le chirurgien laparoscopique a vécu loin de sa famille pendant quatre mois tout en travaillant dans une unité Covid du Great Western Hospital. En septembre, lors de sa garde, il s’effondre après avoir contracté le virus.



Ses collègues l’ont décrit comme une vraie "machine". "Ils étaient dix hommes dans un seul corps". Tout au long de sa carrière, le docteur Irfan Halim a soigné plus de 250.000 patients.



Sa mort survient alors que les cas quotidiens de Covid au Royaume-Uni continuent d’augmenter, tandis que les admissions à l’hôpital diminuent et que les décès restent stables.