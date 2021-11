Sans sa longue chevelure brune, Iris Mittenaere apparaît MÉCONNAISSABLE aux NRJ Music Awards 2021 (photos)

Les NRJ Music Awards 2021 se tenaient ce samedi 20 novembre au soir au Palais des Festivals de Cannes. De nombreuses personnalités ont défilé sur le tapis rouge, et parmi celles-ci… Iris Mittenaere. L’ex-Miss Univers est apparue MÉCONNAISSABLE avec un nouveau look et SANS sa longue chevelure brune.

Comme de nombreuses stars et personnalités, Iris Mittenaere se trouvait à Cannes ce samedi 20 novembre au soir, lors des NRJ Music Awards 2021. Elle a défilé sur le tapis rouge du Palais des Festivals avant d’accueillir et d’interviewer les invités. L’ex-Miss Univers n’est certainement pas passée inaperçue ce samedi soir avec son nouveau look. La jeune femme 28 ans a en effet dit "bye bye" à sa longue chevelure brune pour laisser place à un carré court légèrement éclairci vers le blond. Cette nouvelle coupe de cheveux a laissé perplexe les internautes qui n’ont pas tardé à réagir : "Iris Mittenaere a fait quoi à ses cheveux ? Elle n’aurait pas dû", "Dis-nous que c’est une perruque stp", pouvait-on notamment lire. D’autres utilisateurs des réseaux sociaux ont, quant à eux, validé la coupe courte : "Fan de ta nouvelle coupe", "Ce carré, j’adore".

© ISOPIX Mais question look, Iris Mittenaere a d’autres choses à nous dire. Elle a livré une petite anecdote à propos de sa tenue. Alors qu’elle portait une longue robe dorée signée Michael Kors, la jeune femme avait pourtant prévu de porter autre chose pour la suite de la soirée. Mais elle a dû faire machine arrière… lorsqu’elle s’est rendu compte que Vitaa avait exactement la même robe qu’elle.

© ISOPIX "Ça, c'est la robe que je devais porter ce soir pour remette le prix, mais comme vous pouvez le constater, c'est exactement la même robe que Vitaa. En fait, j'ai animé le tapis rouge avec ma robe dorée et j'ai failli mettre la robe noire pour le tapis rouge. J'ai vu Vitaa arriver dans cette robe là et, franchement, je ne savais pas quoi faire, du coup j'ai gardé la robe dorée, que j'adore, pour le reste du show, sinon ça faisait un peu copie conforme. J'avoue je suis un peu dégoûtée de pas l'avoir portée… mais je la mettrais une autre fois", a-t-elle expliqué dans sa story Instagram. Une image instagram a été intégrée à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'instagram' pour afficher ce contenu.