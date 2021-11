Charlene de Monaco: cette personne surprenante de son entourage sur qui elle peut compter

La princesse Charlene de Monaco a été admise dans un centre spécialisé où elle suit actuellement un traitement. Le prince Albert, qui a déclaré plus tôt cette année que sa femme souffrait d'une infection des sinus, n'a pas révélé les détails de sa maladie mais a exclu que la princesse souffrait d'un cancer ou du Covid. Il a fait allusion à des problèmes de santé mentale, affirmant qu'elle "était bouleversée et ne pouvait pas faire face aux fonctions officielles, à la vie en général ou même à la vie de famille" et qu'elle souffrait d'"épuisement, à la fois émotionnel et physique".

Alors que Jacques et Gabriella, les enfants du couple ont fait une apparition remarquée à la fête nationale du Rocher en brandissant au balcon des pancartes: "Maman, tu nous manques...", selon le journal du Sun, la princesse de 43 ans aurait désormais des contacts réguliers avec le milliardaire Vladimir Doronin, ex de Naomi Campbell et proche du couple princier.

Il lui apporterait un énorme soutien dans une situation qualifiée "de très difficile".

Le Sun évoque des problèmes de couple au sein du mariage formé par Albert et Charlene, démentis par le souverain de Monaco dans le magazine People. "Je vais probablement le dire plusieurs fois, mais cela n'a rien à voir avec notre relation. Je veux que cela soit très clair. Ce ne sont pas des problèmes dans notre relation. pas issu de notre relation entre un mari et sa femme. C'est d'une autre nature."