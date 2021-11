Carli, en larmes sur Tiktok: "J'ai confondu mon AirPod avec un comprimé et je l'ai AVALÉ" (vidéo)

Carli Bellmer, une tiktokeuse de 27 ans, aurait avalé un Airpod par erreur. Elle aurait confondu l'objet avec une pilule. "Donc, j'ai mangé mon putain d'AirPod gauche. Je me glissais dans mon lit, j'avais un ibuprofène 800 dans une main et mon putain d'AirPod - mon écouteur gauche - dans l'autre", a affirmé la jeune femme sur Tiktok.

Elle a raconté à ses followers qu'elle avait finalement réussi à faire passer l'AirPod, précisant que cela avait été confirmé par une radiographie. Mais avant que l'écouteur ne quitte son corps, la jeune femme dit avoir envoyé à son ami un mémo vocal que l'AirPod, bizarrement, a transmis de manière audible depuis l'intérieur de son estomac.

La podcasteuse de Boston a déclaré qu'elle a inséré sans réfléchir ce qu'elle pensait être la pilule et l'a avalée avec de l'eau. "J'ai ensuite réalisé que ce n'était pas l'ibuprofène", a-t-elle dit. "Je suis fatiguée de le vomir et il ne veut pas sortir, et je perds la tête."

Elle a expliqué qu'elle voulait partager son expérience avec d'autres personnes, car elle n'était pas la première à le faire et ne sera probablement pas la dernière. "Donc, à des fins éducatives, je voulais partager mon parcours, comment tout cela se passe", a-t-elle déclaré.

Si beaucoup ont sympathisé avec elle, son affirmation a également été accueillie avec scepticisme.

Un utilisateur de TikTok a demandé : "Comment peut-on mélanger de l'ibuprofène et un AirPod ?" Un autre l'a accusée d'essayer de gagner de la notoriété sur la plateforme en faisant des affirmations aussi ahurissantes. "Ça ressemble à des c*** pour moi", ont-ils dit.

D'autres sont intervenus pour la défendre. Un utilisateur de TikTok a écrit : "Pour sa défense, l'Ibuprofen 800 est énorme, donc il ressemble un peu à un AirPod si vous êtes distrait."

Dans ses posts suivants, elle a ajouté qu'elle avait envoyé à son ami un message que l'AirPod transmettait de manière audible depuis l'intérieur de son ventre. L'AirPod était toujours connecté à son iPhone. "C'est comique maintenant, mais c'était très effrayant sur le moment", a-t-elle déclaré au sujet de cette épreuve.

La TikTokeuse a également assuré à ses followers qu'un examen radiographique a montré que l'AirPod n'était plus dans son estomac. "Une radiographie a montré que je l'ai passé. J'avais le sentiment de l'avoir passé. Je ne l'ai pas récupéré, mais je sais qu'il est passé. Je sais qu'il était dans mon estomac et qu'il n'y est plus", a-t-elle déclaré.