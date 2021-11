Le Meilleur pâtissier: Jérôme, en LARMES, raconte son enfance difficile (vidéo)

Lors de cette semaine de compétition, les 9 pâtissiers amateurs encore en lice se sont replongés dans leurs souvenirs pour réaliser un gâteau d'enfance. Lors de cette épreuve, Jérôme s'est confié ses ses jeunes années à l'animatrice Marie Portolano. Il a abordé son enfance difficile et les nombreuses moqueries qu'il a dû supporter au fil des années. Il a fondu en larmes en racontant son histoire.



"J'étais un élève réservé, je n'osais pas forcément parler en public. Dans la cour de récré, on me prenait à partie, on se moquait de moi. C'était compliqué (...) après ça m'a donné une force pour grandir et devenir un adulte responsable. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Malgré les différences, on peut faire de belles choses".



Une époque révolue, mais qui provoque encore beaucoup d'émotion.