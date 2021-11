Caroline Fontenoy, presque à terme, partage des photos de famille inédites: "Ça y est, nous sommes entrés dans le 9ème mois"

"Ça y est, nous sommes entrés dans le 9ème mois", a débuté Caroline Fontenoy sur Instagram. Un message qui accompagne des photos d'elle, ventre rond, et de son compagnon.

La journaliste, déjà maman d'une petite Lou, 2 ans, explique que ça n'était "pas gagné d'avance". "A force de patience et de volonté bébé peut aujourd'hui arriver en toute sécurité", poursuit-elle.



"Cette fois, rendez-vous à la maternité et pas en néonat. J'ai même eu le temps de préparer ma valise", confie Caroline Fontenoy avant de remercier ses proches et ceux qui la suivent.



"Merci pour tous vos encouragements, au soutien de nos proches et à la super équipe médicale qui nous entoure. Courage à toutes les mamans qui se trouvent dans mon cas. Vous êtes des warriors".