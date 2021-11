La série française "Dix pour cent" primée aux International Emmy Awards

La saison 4 de la série française "Dix pour cent" a été primée lundi soir aux International Emmy Awards, une consécration américaine pour ce récit plein d'humour sur les agences de stars du cinéma et qui a bénéficié de l'énorme tremplin Netflix.

La série, lancée en 2015 sur France Télévision sur une idée de l'ancien agent Dominique Besnehard, et qui triomphe aujourd'hui sur la plateforme américaine Netflix, a remporté le prix de la meilleure comédie par l'académie des International Emmy Awards qui récompense depuis un demi-siècle

les meilleures productions de télévision en dehors des Etats-Unis.

Sur quatre saisons, la série suit la destinée d'une petite agence parisienne, ASK, où les spectateurs découvrent les aléas et difficultés de ce métier de l'ombre, au service d'acteurs et actrices. Avec cette particularité: dans chaque épisode, les vraies stars jouent leur propre rôle avec une bonne dose d'humour et d'autodérision. Un programme belge, de la chaine flamande VTM "Da's Liefde", était aussi en lice dans la catégorie "divertissement non scripté" lors de la cérémonie de remise des prix à New York. Mais la récompense a filé à une émission diffusée au Royaume-Uni, "The Masked Singer".