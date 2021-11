La princesse Charlene de Monaco soignée "dans un établissement spécialisé"

La princesse Charlene de Monaco, de retour sur le Rocher début novembre après de longs mois en Afrique du Sud, est soignée "pour une grande fatigue" dans "un établissement spécialisé" en dehors de la Principauté, a-t-on appris mardi de source proche du Palais.



"La princesse Charlene est absente de Monaco depuis un moment. Elle a été admise dans un établissement spécialisé à la suite d'une grande fatigue liée à sa faiblesse", a indiqué à l'AFP une source proche du Palais, confirmant les informations données par le prince Albert au magazine américain People, reprises par le quotidien Monaco Matin vendredi, le jour de la fête nationale monégasque.



"Elle savait que la meilleure chose à faire était d'aller se reposer et de suivre un vrai traitement encadré médicalement. Et pas à Monaco, pour des raisons de confidentialité", y expliquait le Prince Albert.



Dans un communiqué le 16 novembre, le Palais avait déjà indiqué que le couple princier avait "convenu qu'une période de calme et de repos était nécessaire au bon rétablissement de la santé de la princesse Charlene" afin que cette dernière se remette "d'un état de fatigue général profond" après un "parcours médical (...) très éprouvant ces derniers mois".



De retour le 8 novembre d'Afrique du Sud, le pays où elle a grandi et dont elle a la nationalité, l'épouse du prince Albert de Monaco, âgée de 43 ans, y avait subi une opération chirurgicale sous anesthésie générale, début octobre, la dernière d'une série d'interventions décidée à la suite d'une infection ORL (oto-rhino-laryngologique).



Absente le 16 novembre à une cérémonie de remise de colis de la Croix Rouge monégasque à laquelle il était prévu qu'elle participe, la princesse était également restée invisible lors de la fête nationale monégasque vendredi.



Ancienne nageuse de haut niveau, Charlene Lynette Wittstock, née en 1978 en Rhodésie (actuel Zimbabwe), a épousé le prince Albert II de Monaco en 2011. Les dix ans de ce mariage n'avaient pu être fêtés en juillet en Principauté, en raison de l'absence de Charlene.



Albert est le fils du prince Rainier III et de Grace Kelly, une star du cinéma américain décédée dans un accident de voiture en 1982.