Nick Jonas et Priyanka Chopra séparés? L’actrice a trouvé comment mettre FIN à la rumeur

Les fans de Nick Jonas et Priyanka Chopra se sont récemment interrogés sur le statut du couple après que l'actrice de "Quantico" a retiré ses noms de famille de ses comptes de médias sociaux. La raison pour laquelle l'épouse du chanteur des Jonas Brothers l'a fait n'est pas claire. Mais il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'emballent et y voient un signe de rupture.



Priyanka Chopra a balayé toutes les rumeurs d'une séparation avec son mari Nick Jonas avec un commentaire sur la dernière vidéo d'entraînement de son époux. "Merde ! Je viens de mourir dans tes bras...", a commenté la femme du chanteur de "Only Human" sur Instagram lundi après-midi.

L'actrice de 39 ans a ajouté l'émoji œil du cœur et l'émoji sueur pour enfoncer davantage le clou. La vidéo en question montre Jonas, 29 ans, en train de faire des flexions de biceps tout en se regardant dans le miroir. Le commentaire de Chopra est un soulagement pour les fans du couple.



Début novembre, pour la fête indienne Diwali, le couple semblait plus proche que jamais. Ils ont partagé plusieurs photos sur les réseaux sociaux de leur fête étoilée en l'honneur de la fête des lumières, en présence d'invités comme Chrissy Teigen et John Legend.