James Van Der Beek (Dawson) et sa femme viennent d'avoir leur 6e enfant: "La vie est belle" (photos)

Lundi, James Van Der Beek, star de la série Dawson's Creek, a annoncé sur Instagram que lui et sa femme Kimberly ont accueilli leur sixième bébé ensemble, un fils nommé Jeremiah Van Der Beek.

L’acteur de 44 ans a partagé la nouvelle en publiant plusieurs photos du nouveau-né et de sa famille. James et sa femme sont déjà les parents du fils Joshua, 9 ans, et des filles Gwendolyn, 3 ans, Emilia, 5 ans, Annabel, 7 ans, et Olivia, 11 ans. "Humble et ravi d'annoncer l'arrivée heureuse et en toute sécurité de Jeremiah Van Der Beek (Nous l'appelons Remi)", commence-t-il la longue légende. "Après avoir connu une perte de grossesse tardive deux fois de suite (toutes deux à 17+ semaines), nous avons gardé celle-ci discrète. Sincèrement, j'étais terrifié quand je l'ai découvert".

James explique que lui et sa femme ont trouvé un médecin au Texas qui a diagnostiqué les deux dernières pertes de grossesse comme "ayant été causées par une : 'col de l'utérus incompétent'. "



"Un cerclage chirurgical simple a été fait, retiré à terme, Kimberly Van Der Beek a accouché naturellement au ranch... et nous voilà", partage-t-il. "Les livres de médecine disent qu'il ne faut envisager un cerclage comme une option qu'après trois pertes à terme. Notre médecin recommande de l'envisager après un seul. Faites passer le mot."

"Chaque enfant apporte sa propre énergie, sa propre manifestation de conscience, ses propres leçons. Ceux que nous avons perdus nous ont chacun donné différentes pièces du puzzle", ajoute James, poursuivant en remerciant "tout le monde dans notre communauté" pour le soutien. "La vie est belle", conclut James dans son message.

Le déménagement de la famille à Austin plus tôt cette année est survenu après que le couple se soit ouvert sur leurs pertes de grossesse consécutives déchirantes, Kimberly ayant subi une fausse-couche en juin 2020, moins d'un an après avoir perdu un autre petit garçon à 17 semaines de grossesse en novembre 2019.