Sauvée par une greffe d’organe, une mariée demande au père de sa donneuse morte dans un crash de la conduire à l’autel (vidéo)

Diana, 28 ans, de Buffalo, dans l'État de New York, avait besoin d'une transplantation intestinale pour pouvoir vivre car elle était en insuffisance intestinale. Son intestin n'arrivait plus à assurer ses fonctions de digestion.

Sa donneuse, Heather, est décédée dans un accident de voiture en 2017, quelques jours seulement avant son propre mariage avec son fiancé, Beau.

Un an après la transplantation, Diana a pu rencontrer la famille de sa donneuse, qui a pu accepter ou refuser la demande. La lettre est passée par le centre de transplantation de Diana et est finalement parvenue au père de Heather, Daniel, qui l'a acceptée.

Diana et Daniel se sont ensuite parlé au téléphone, ce qui a fait fondre Diana en larmes lorsqu'elle a appris ce qui s'était passé et à quel point sa donneuse était une personne extraordinaire.

Depuis qu'elle a parlé à Daniel, Diana s'efforce de sensibiliser le public à la vie d'Heather et au don d'organes par le biais de ses réseaux sociaux.



Daniel et Diana ont fini par se rencontrer en personne dans l'Illinois, où Daniel vit et où Diana en a appris davantage sur Heather. Sachant que Daniel, père célibataire, n'a jamais pu conduire sa fille à l'autel, Diana a demandé à Daniel s'il accepterait de la conduire à l'autel le jour de son mariage. Daniel a accepté.





Le 13 août 2021, Daniel a pleuré lorsqu'il a vu pour la première fois Diana dans sa robe de mariée. Il l'a ensuite accompagnée jusqu’à la moitié de l'allée avant de la laisser avec le père biologique de Diana, Glen. Ce dernier l’a accompagnée le reste du chemin jusqu'à son mari, Conlan.





"Dès que je l'ai vu pleurer, j'ai commencé à pleurer", a déclaré Diana. "Heather lui manque tellement et il se bat avec la douleur de son absence. Il a dit qu'il était honoré de me conduire à l'autel et qu'il était si heureux d'avoir une autre fille maintenant", a raconté la mariée.

"J'espère que les gens se rendent compte du pouvoir du don d'organes. Sans la décision d'Heather, je ne serais pas là aujourd'hui."