William et Kate en colère contre la BBC: ils donnent à une télévision concurrente les droits de diffuser un concert de Noël spécial

Nous l'évoquions hier. La BBC a diffusé lundi soir le premier épisode sur deux d'un documentaire sensible intitulé "Les princes et la presse" qui est centré sur le rapport à la presse de William, deuxième dans l'ordre de succession à la couronne, et de son frère Harry, qui a souvent dénoncé la pression médiatique sur sa famille. Il y est notamment question de la manière dont ces derniers ont pu utiliser les médias dans leurs rivalités, sujet explosif ces dernières années.

Selon des journaux, ces films ont provoqué la colère de la famille royale qui n'y a pas été associée et n'a pu les visionner avant leur diffusion, laissant la reine Elizabeth II "bouleversée" selon le tabloïd The Sun. L'institution aurait menacé de cesser toute collaboration avec la BBC pour des projets futurs et elle aurait déjà mis ses menaces à exécution.

En effet, les tabloïds britanniques relatent ce mercredi matin que William et Kate ont interdit à la BBC de diffuser leur concert de Noël spécial organisé par la duchesse à l'abbaye de Westminster et qu'ils ont donné les droits de diffusion à la chaîne du groupe privé ITV.

Le Sun comprend que pour cet événement exceptionnel la duchesse Kate jouera les maîtresses de maison à l'abbaye de Westminster et que William sera dans le public, peut-être même accompagné de leurs enfants, le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans, ce qui en ferait le spectacle parfait pour cette saison festive.