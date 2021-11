Cette habitude d'Emmanuel Macron au moment d'aller au lit qui agace son épouse Brigitte

Le journal "Le Monde" a consacré un portrait à l'épouse du président français, Brigitte Macron. Celle-ci y évoque le quotidien dans les quartiers privés du palais de l'Elysée. On y apprend que le dernier dîner est servi quotidiennement à 22h30, et, qu'après avoir mangé, le président a droit à un dernier débrief.

Et son épouse de révéler: "Il y a toujours une raison qui l’empêche d’éteindre son portable". Les yeux rivés sur son smartphone, Emmanuel Macron serait toujours joignable et sur le qui-vive. "Rien n’est jamais fini. Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Elysée, et lui ne délèguent rien, il n’y a pas une décision qu’ils ne regardent pas", révèle la Première dame de l'Hexagone.