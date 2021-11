Sandra Bullock raconte une anecdote croustillante sur Keanu Reeves: "Combien de personnes connaissez-vous comme lui?"

Bien qu'ils n'aient jamais été impliqués dans une relation amoureuse, Keanu Reeves et Sandra Bullock sont devenus de très proches amis. Ils ont déjà tenu ensemble l'affiche de deux films, "Speed" et "The lake house". L'actrice qui est une grande admiratrice de Keanu a d'ailleurs révélé être prête à tourner un troisième film avec lui dès que l'occasion se présente.

Sandra Bullock a décrit dans le magazine the Esquire la personne particulièrement attentionnée qu'est Keanu.

Sandra Bullock a expliqué qu'en compagnie de Keanu elle parle beaucoup et qu'un jour elle avait mentionné au cours d'une conversation qu'elle n'avait jamais bu de champagne et manger des truffes. Quelque jours plus tard, l'acteur est arrivé à l'improviste chez elle à moto et s'est présenté à sa porte avec des fleurs, du champagne et des truffes pour qu'elle puisse les goûter.

"C'est ce que je veux dire, c'est le genre de détails qui te rend fou", a déclaré Bullock au magazine. "Quand je l'ai rencontré pour la première fois, je passais autant de temps que je pouvais à remplir le silence, juste pour me sentir à l'aise. Et plus je blablatais, plus il devenait silencieux. Et je me disais, je ne comprends pas ce qui est passe! Il me regardait avec des yeux confus et très silencieux. Ai-je dit quelque chose pour l'offenser? Et puis un jour ou deux plus tard, il arrivait avec un mot ou un petit paquet, disant: " J'ai réfléchi à ce que tu as dit.' Et il avait sa réponse."

Et d'ajouter: "Combien de personnes connaissez-vous comme ça?"