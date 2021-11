RTL annule ses célèbres parades de Noël

Pour respecter l’esprit des décisions prises dernièrement pour limiter la propagation du Covid 19 et pour préserver la santé de chacun, RTL Belgium a décidé d’annuler ses célèbres Parades de Noël prévues le 17 décembre à Bertrix et le 22 décembre à Mons. Les dernières parades avaient réunis plus de 100.000 personnes à Wavre et Mons qui se sont émerveillés devant la vingtaine de chars illuminés, les près de 200 figurants et le feu d’artifice qui constituent cette expérience magique.

Les Parades de Noël RTL seront donc de retour l’année prochaine, plus féériques que jamais !