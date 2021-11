La famille de Céline Dion dézingue le film de Valérie Lemercier: "Elle se paie un méchant trip sur son dos"

Librement inspiré de la vie de la chanteuse Céline Dion, le film "Aline", joué par Valérie Lemercier, retrace la vie d’une jeune chanteuse canadienne propulsée au rang de star internationale. Suite à sa sortie, Michel et Claudette Dion, frère et sœur de la chanteuse, étaient invités sur le plateau du programme canadien "La semaine des 4 Julie" diffusé par la chaîne Noovo. Alors que Valérie Lemercier souhaitait en faire un film en hommage à la chanteuse canadienne, la famille Dion l’a vu d’une toute autre manière. "Elle [Valérie Lemercier, ndlr], s'est payée un trip, un méchant trip sur le dos de Céline !", a ainsi déclaré Claudette Dion face aux caméras.

Lors de l’entretien, la sœur, aussi marraine de Céline Dion, a remis en question la façon dont été dépeintes les relations entre les membres de la famille. "Ma mère n’a jamais parlé comme ça à René, et Céline n’a jamais manqué de rien. On passe pour un gang de bougons. Je m’excuse, mais à Charlemagne, on n’avait pas une cabane, pis c’était toujours propre dans la maison. On dit toujours qu’on n’a jamais connu la misère parce que maman savait tout faire et que papa avait trois jobs", a-t-elle réagi.

Enfin, Michel Dion, qui fut le régisseur de la chanteuse pendant 30 ans, a pointé de nombreuses erreurs dans le film. "Quand je vois un film comme ça, et que je connais l’histoire, le film qu’on a vu Claudette et moi, ce n’est pas ce qu’on pense". Il reproche également le manque de réalisme du film et la façon dont l’enfance de la chanteuse québécoise a été fantasmée.

Un entretien qui a probablement poussé Valérie Lemercier à annuler son interview prévue avec Julie Snyder, l’animatrice de l’émission, dans un hôtel montréalais. Cette dernière n’a pas caché sa déception et s’est livrée dans les colonnes du journal La Presse. "Je trouve dommage que la liberté d’expression bien légitime de Claudette et Michel Dion ait irrité quelqu’un qui se réclame de respecter Céline Dion et sa famille. En gros, Mme Lemercier annule sa présence à notre émission parce que les membres de la famille Dion se sont exprimés, pour la toute première fois, sur son film. Tout le Québec, la France et la francophonie avaient hâte de savoir ce que pensent des membres de la famille Dion d’un film pastichant la vie de leur sœur et la leur", a-t-elle ainsi déclaré.