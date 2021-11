Chirurgie, problèmes de couple, maladie grave... Albert de Monaco répond à toutes les RUMEURS concernant Charlene: "Laissez-la tranquille"

Le 8 novembre dernier, Charlene de Monaco est rentrée auprès des siens sur Le Rocher. L'épouse du prince Albert était en Afrique du Sud depuis des mois, où elle se remettait d'une infection ORL. Face aux nombreuses rumeurs concernant son épouse et leur couple, Albert de Monaco s'est livré dans les pages de Paris Match.

Que se passe-t-il vraiment sur Le Rocher ? Depuis des mois, de nombreuses rumeurs circulent autour de l'absence de Charlene de Monaco. Du temps qu'elle a passé en Afrique du Sud à ses soi-disants problèmes de couple, son mari a décidé de rétablir la vérité. Le prince Albert de Monaco s'est en effet confié à Stéphane Bern pour Paris Match. "Je connais les rumeurs", a-t-il affirmé. "La princesse ne souffre d'aucune maladie grave ou incurable. Ce n'est pas davantage un problème de couple", a ajouté le prince.

Sans expliquer ouvertement de quoi souffre Charlene, Albert a été clair: "Il n'y a eu aucune opération de chirurgie esthétique. C'étaient uniquement des problèmes dentaires, de cloison nasale et de sinus... Je ne veux pas trahir le secret médical mais seule la sphère ORL était concernée". Le prince a demandé à ce qu'on laisse son épouse tranquille désormais. "Comme cela ne satisfait pas les médias, chacun y est allé de sa petite théorie et de son petit commentaire (...) Charlene a besoin de calme, de repos, de tranquillité et d'apaisement. Je le dis gentiment: laissez-la tranquille, laissez-nous tranquille pendant quelque temps." Heureusement, le prince Albert peut compter sur le soutien de son entourage durant cette période difficile. "Mes enfants et moi-même nous sentons très entourés, épaulés par notre famille, à commencer par mes soeurs."