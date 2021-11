"Il n'y avait plus de battements de coeur": le message déchirant de Jessie J après sa fausse-couche

Il y a quelques heures, Jessie J a écrit un message déchirant sur son compte Instagram. La chanteuse, qui avait décidé de faire un bébé toute seule, vient de faire une fausse-couche.

Ce mercredi 24 novembre, alors qu'elle allait monter sur scène à Los Angeles, Jessie J a partagé une terrible nouvelle sur son compte Instagram. En photo, on peut voir la chanteuse tenir dans sa main un test de grossesse positif. Malheureusement, le texte qui accompagne le cliché révèle un terrible malheur. "Hier matin, je rigolais avec un ami en me disant: "sérieusement, comment je vais donner un concert à LA demain soir sans dire au public que je suis enceinte ?". Mais hier après-midi, je redoutais de terminer le concert sans craquer... Après avoir fait une troisième échographie, on m'a dit qu'il n'y avait plus de battements de coeur. Ce matin. J'ai l'impression de ne pas contrôler mes émotions. Je vais peut-être regretter de poster ça. Peut-être pas. Je ne sais pas en fait."

La chanteuse explique que malgré tout, elle a décidé de maintenir son concert. "Pas parce que j'évite le deuil, mais parce que je sais que chanter ce soir va m'aider." Jessie J confie qu'elle souhaite être "honnête et vraie" et ne pas cacher ce qu'elle ressent.

Célibataire, Jessie J avait décidé de faire un enfant seule. "Parce que c'est tout ce que j'ai toujours voulu et la vie est courte. Tomber enceinte était un miracle en soi et une expérience que je ne vais jamais oublier et que je sais que je vivrai encore." La chanteuse explique enfin se sentir connectée avec toutes celles qui ont vécu le même malheur dans leur vie.