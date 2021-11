Bigflo et Oli: après une pause de plus d'un an, les deux frères donnent de leurs nouvelles (photo)

Le 25 octobre 2020, Bigflo et Oli publiait un dernier message sur leurs réseaux sociaux. Il y a quelques heures, ils ont enfin donné de leurs nouvelles à leurs fans.

"On a décidé de faire une pause médiatique/réseaux sociaux pour partir préparer le prochain album et prendre du temps pour nous", voilà ce qu'écrivaient Bigflo et Oli le 25 octobre 2020 sur leur compte Facebook. Les deux frères décidaient de faire une pause et de se couper de tout pour travailler sur "un 4eme album qui déchire".

Depuis ce message, plus aucune nouvelle des deux frères toulousains. Mais il y a quelques heures à peine, ils ont publié un message dans leur story Instagram. "Il est minuit. On est encore en studio, chez nous à Toulouse. On s'est dit que stratégiquement, c'était pas judicieux de faire une story et à la fois... on avait envie. On a la pression de fou. On travaille dur pour pas vous décevoir. On se fait parfois même du mal entre frères, involontairement. Mais l'album avance bien. Vivement qu'on se retrouve. Mais pas tout de suite. Il nous faut encore du temps."



© Instagram @bigfloetoli

Un message qui doit sans doute ravir les fans du duo de rappeurs, impatients de les entendre à nouveau.