Geri Halliwell en deuil: "Elle est complètement brisée"

Geri Halliwell vient de perdre un être cher. Son grand frère Max, 54 ans, est décédé subitement.

Ce mercredi 24 novembre, Max Halliwell, le frère de la chanteuse Geri Halliwell, est décédé tragiquement. L'homme de 54 ans a fait une mauvaise chute à son domicile. Il a dû être hospitalisé d'urgence et placé aux soins intensifs. Il est décédé des suites de ses blessures.

"C'est la nouvelle la plus horrible, la plus dévastatrice et la plus déchirante. Geri est complètement brisée", a confié une source proche de la star au journal britannique The Sun.

Lorsque l'incident s'est produit, Geri Halliwell était au Moyen-Orient pour soutenir son mari, directeur de l'écurie Red Bull, lors du Grand Prix du Qatar. Elle est rentrée précipitamment au Royaume-Uni.