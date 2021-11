Elsa Bois révèle avoir rompu avec son petit-ami: elle explique pourquoi

Alors qu’Elsa Bois semble toujours plus proche de Michou dans Danse avec les stars, elle a annoncé la fin de sa relation avec son compagnon.

Danse avec les stars aura eu raison de son couple. Elsa Bois a confié qu’elle était désormais célibataire dans les colonnes de Télé-Loisirs. L’investissement en termes de temps et la médiatisation ont eu des conséquences irrémédiables pour sa relation amoureuse.

"On n'est plus ensemble. On s'est séparés il y a peu", a-t-elle annoncé. Et la danseuse de préciser que cette rupture n’est pas liée à sa complicité avec Michou mais "à la visibilité qui découle de l'émission et à la distance, car il n'habite pas à Paris".

De quoi relancer les ardeurs de Michou ? Il n’a pas caché ses intentions vendredi 19 novembre : "On se complète un peu. On est un duo avec une bonne alchimie. Avec Elsa, c'est compliqué... En fait on est amis, mais je crois que je veux qu'on soit plus qu'amis... mais je n'y arrive pas !"