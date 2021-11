Ce mannequin, élu l'un des célibataires les plus convoités de l'année, a des parents très célèbres: qui sont-ils?

Il y a des consécrations qui font plaisir. Et certaines qui peuvent marquer une vie. Le magazine Tatler, considéré comme la "Bible" de la haute société britannique a publié la liste des 10 célibataires les plus convoités de l'année, ceux dont tout le monde se dispute le numéro de téléphone.

Alors que la joueuse de tennis Emma Raducanu figure en tête de cette liste, un autre jeune homme mannequin, et DJ a retenu l'attention. Son nom vous dit peut-être quelque chose: il s'agit d'Elias Becker.

Ce mannequin de 22 ans, basé à Londres, est le fils du champion de tennis allemand Boris Becker et de la créatrice de mode germano-américaine Barbara, avec laquelle le joueur de tennis a été en couple 8 ans.

Elias, qui a déclaré que c'était un "immense honneur" d'être récemment nommé l'un des célibataires les plus convoités de Grande-Bretagne par le magazine Tatler, a rappelé que c'était grâce à son physique. Sa réaction au Times est à ce sujet étonnante: "Mes parents ne pouvaient pas vraiment me le cacher. Je n'avais qu'à me regarder dans le miroir pour voir à quel point j'étais beau..."