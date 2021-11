Laeticia Hallyday: elle partage de tendres clichés de famille à l’occasion de Thanksgiving

Laeticia Hallyday a posté de nouvelles photos de famille sur son compte Instagram à l’occasion de Thanksgiving. On y voit Jade, Joy et Jalil Lespert posant tendrement et partageant des moments de complicités.

Ce vendredi 26 novembre, Laeticia Hallyday a partagé de nouvelles photos de famille à l’occasion de Thanksgiving. C’est sur son compte Instagram que la veuve de Johnny Hallyday a montré ses tendres moments de complicité avec ses deux filles Jade et Joy et son compagnon Jalil Lespert. "Reconnaissants pour tout ça ! Joyeux Thanksgiving à tous. La vie a des hauts et des bas incroyables. Peut-être que tout ressentir en même temps est un art", a-t-elle commenté pour accompagner les quatre clichés. Cette galerie de photos a recueilli énormément de commentaires de la part de ses abonnés : "Magnifiques !", "Votre amour fait plaisir à voir", "Vous êtes magnifiques", pouvait-on notamment lire sous la publication. Une image instagram a été intégrée à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'instagram' pour afficher ce contenu.