Retournement de situation dans l'Amour est dans le pré, une des prétendantes de Grégory propose d'être éliminée: "Je me sacrifie"

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

L’heure du choix est venue pour Grégory, à Péruwelz. L’agriculteur de 45 ans va devoir choisir entre Rosana, Laurence et Isabelle. Il l’avait dit précédemment, avoir des enfants est quelque chose d’important pour lui. Une annonce qui effraye certaines candidates. "Situation un peu difficile, commence Isabelle. Il nous a dit que Rosana avait 1 point par rapport à nous parce qu’elle avait des enfants et que nous, on n’en avait pas."

Les deux femmes estiment donc que c’est un élément qui aura du poids lors de son choix final. C’est alors que Laurence a annoncé qu’elle s’était portée volontaire pour quitter l’aventure. "Personnellement, je n’ai plus d’enfants qui peuvent jouer dans la cour, j’ai dit que pour lui éviter ce choix terrible, je me suis proposée de partir parce que je ne peux pas lui offrir ces enfants-là. Je ne sors pas de gaieté de cœur mais je me sacrifie parce que je pense qu’il sera mieux avec les personnes avec qui il a plus d’affinité. Ça se sent", explique la candidate. Laurence a bien des enfants, mais ceux-ci ne vivent plus avec elle.

De son côté, Grégory a accueilli sa décision avec beaucoup de soulagement.