Un événement INATTENDU vient chambouler l’aventure de Nicolas dans l’amour est dans le pré: "Un coup de foudre"

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Sébastien et Rémy ont participé aux speed-datings pour rencontrer Nicolas. Lorsque l’agriculteur de 38 ans a fait son choix, il a décidé de garder ces deux candidats ainsi que Juliano. Mais un événement inattendu est venu se produire, chamboulant totalement l’aventure de notre agriculteur originaire de La Roche-en-Ardenne.

"On a passé toute la journée avec tout le monde aux speed-datings et Nicolas, du coup, on ne l’a vu que 5 minutes donc c’était très court, explique Sébastien. Et nous, c’est vrai qu’on a beaucoup discuté et on partage la même chose, les mêmes passions : l’élevage, les chevaux, le sport… On a partagé tout ça. En une journée, c’est quand même long, on apprend à se découvrir, à se connaître…"

Les deux hommes parlent d’un coup de foudre entre eux mais pas immédiat. Cela s’est plutôt produit au moment de la séparation. "Je suis rentré à l’hôtel le soir et il m’a contacté quand j’étais à l’hôtel et voilà", souligne Sébastien. C’est en effet Rémy qui a fait la démarche. "C’était un risque mais pendant la journée, je le sentais. Soit ça passait, soit ça cassait", dit-il.

Les deux candidats se sentent mal par rapport à Nicolas mais celui-ci ne leur en veut pas. "L’amour, ça ne se contrôle pas. S’ils sont heureux, tant mieux pour eux." L’agriculteur a donc accueilli Juliano, pour qui il pourra consacrer plus de temps.