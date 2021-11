Prince Harry: voici pourquoi il a décidé de changer la bague de fiançailles de Meghan Markle

Cela fait 4 ans maintenant que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leurs fiançailles, c’était le 27 novembre 2017 au palais de Kensington. Si la duchesse de Sussex affichait fièrement la bague qu’elle avait reçue, il semble aujourd’hui que ce ne soit plus exactement le même bijou. Selon The Mirror, il a en effet été repensé. Voici pourquoi.

Ce samedi 27 novembre, cela faisait quatre ans jour pour jour que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé au monde entier qu’ils allaient se marier. C’était le 27 novembre 2017, dans les jardins du palais de Kensington. Tous les yeux se sont immédiatement rivés sur la main gauche de la duchesse de Sussex afin d’admirer sa bague de fiançailles. Un bijou en or jaune composé, en son centre, d’un diamant issu du Botswana et de deux diamants de la collection de sa mère, Lady Diana, sur les côtés. "La bague est en or jaune parce que c'est ce qu'elle préfère et la pierre principale vient du Bostwana où je l'ai achetée personnellement, avait expliqué le prince Harry. Les petits diamants de chaque côté proviennent de la collection de bijoux de ma mère, pour s’assurer qu’elle est avec nous dans ce voyage fou." Mais si vous regardez la main gauche de Meghan Markle, la bague offerte par Harry est aujourd’hui différente. Comme le souligne The Mirror, le bijou a été repensé. Le duc de Sussex a en effet reconçu la bague pour proposer quelque chose de plus fin. La bande en or ordinaire est désormais remplacée par une bande micro-pavées plus fine, précise le quotidien britannique. La raison de ce changement ? Le nouvel anneau de fiançailles s’accorde mieux avec l’alliance de mariage de la duchesse de Sussex. La transformation a probablement été réalisée lors des derniers mois de la deuxième grossesse de Meghan.