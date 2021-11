Pourquoi Chris Marquez a-t-il dû quitter IN EXTREMIS le plateau de Danse avec les stars à l'issue de la finale?

Vendredi soi avait lieu la grande finale de la onzième saison de danse avec les Stars. Tayc et Fauve se sont imposés face à Bilal Hassani et Michou, respectivement deuxième et troisième du concours.

Mais à la fin de la retransmission en direct, pas question de Chris Marquez de rester pour faire la fête avec toute l'équipe comme cela se fait généralement en fin de saison. Le danseur et juré a dû quitter le plateau le plus rapidement possible dès la fin du direct. Il a révélé pourquoi sur Instagram : "Les amis, hier soir à la fin de 'DALS', j’ai appris que j’étais double cas contact COVID", a-t-il écrit.

Voilà pourquoi il s'est montré le plus sage face à cette information : "Sitôt le direct terminé, j’ai aussitôt quitté le plateau plutôt que de retrouver tout le monde pour fêter la fin de l’émission avec toute l’équipe."

Il devait se rendra à Colmar, en Alsace pour dédicacer son dernier livre mais à son grand regret, il a annulé cette séance de dédicace afin de s'isoler.