En plein concert à Bruxelles, le message de Patrick Bruel aux non-vaccinés: "Ils commencent à nous saouler" (vidéo)

Pour assister au concert de Patrick Bruel, il faut être en ordre de CST et porter le masque. Et le chanteur est très çà cheval sur les mesures sanitaires, semble-t-il.

En concert au Cirque Royal à Bruxelles, le chanteur a partagé son point de vue sur le sujet. Il a d'abord remercié son public de s'être plié aux règles : "Merci parce que c'est grâce à ça qu'on est là", a-t-il déclaré.

Il a ensuite lancé un petit message : "On n’a plus envie que (les concerts) s’arrêtent, on a envie que ça continue. À l’occasion, dites à vos copains qui n’ont pas envie de se vacciner qu’ils commencent à nous saouler", a-t-il alors lancé. Et visiblement, sa petite phrase a été appréciée de ses fans qui l'ont applaudi pendant de longues secondes.